Бойовики «ДНР» відпустили викрадену з-за російського прапора громадянку Іспанії: жінка розповіла про побиття

Терористи «ДНР» звільнили дружину громадянина Іспанії Євгену Йепес-Веньесу, яку викрали з-за зірваного з балкона російського триколора. Як повідомила жінка своїм близьким по телефону, її передали українським військовим.

За інформацією ресурсу Острів, 21 червня вранці бойовики привезли жінку додому з того місця, де вона насильно утримувалася і дали всього півгодини на збір необхідних речей, після чого відвезли до лінії розмежування.

За словами Євгенії, у неволі довелося витримати побої, які припинилися лише після розголосу її справи в ЗМІ та підняття питання її звільнення посольством Іспанії в Україні.

Євгенія Йепес-Веньеса є дончанкой, яка ще в 90-х переїхала на ПМЖ в Іспанію, але в Донецьку у неї залишилася квартира.

Про своє незаконне затримання жінка повідомила чоловікові, зателефонувавши йому в момент, коли невідомі почали виносити двері.