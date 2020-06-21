В Кіровоградській області чоловік з ножем напав на поліцейського

Правоохоронця госпіталізували

В Кіровоградській області чоловік з ножем скоїв напад на поліцейського. Правоохоронець отримав удар ножем в шию.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За інформацією поліції, 36-річний правоохоронець перебував поза службою і в цивільній формі одягу, коли на нього напав 43-річний раніше судимий місцевий житель. Конфлікту між чоловіками раніше не було.

«Правоохоронець був негайно доставлений у лікувальний заклад для надання невідкладної медичної допомоги», — розповіли в поліції.

Нападника затримали, йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.