Всі кандидати в непостійні члени Ради безпеки ООН є партнерами України, — Зеленський

Партнерство не залежить від результатів голосування.

Всі країни, які були кандидатами в непостійні члени Ради безпеки ООН, є партнерами України. Канада також є партнером України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Globe and Mail.

За словами Зеленського, країни-кандидати є партнерами України незалежно від результатів голосування, яке було таємним.

«Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство у раді безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами і дійсно заслуговують того, щоб бути в Радбезі ООН», — заявив глава держави.