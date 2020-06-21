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Всі кандидати в непостійні члени Ради безпеки ООН є партнерами України, — Зеленський

22.06.2020

Партнерство не залежить від результатів голосування.

Всі країни, які були кандидатами в непостійні члени Ради безпеки ООН, є партнерами України. Канада також є партнером України.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Globe and Mail.

За словами Зеленського, країни-кандидати є партнерами України незалежно від результатів голосування, яке було таємним.

«Це структура таємного голосування, і хочу вам сказати, що всі без винятку кандидати, серед них і Канада, яка боролася за це непостійне членство у раді безпеки ООН, вони всі є нашими партнерами і дійсно заслуговують того, щоб бути в Радбезі ООН», — заявив глава держави.

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