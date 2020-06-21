У Гаазі поліція водометами розігнала протестувальників проти карантину городян

У Гаазі (Нідерланди) в неділю пройшли масові протести проти обмежувальних заходів, введених за поширення коронавіруса.

Акція переросла в заворушення і зіткнення з поліцією, яка застосувала водомети.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Група Virus Waanzin (“Вірусне божевілля”) подала заявку на проведення акції протесту. Однак мер Гааги Йохан Ремкес заборонив антикарантинное виступ з міркувань безпеки. Незважаючи на це, близько двох тисяч демонстрантів, включаючи агресивно налаштованих футбольних фанатів, зібралися перед головним вокзалом міста.

Після цього мер все-таки дозволив провести коротку акцію. В ході протесту атмосфера стала швидко нагріватися. Спочатку мітингувальники влаштували “квітковий протест”. Але потім, за словами представників правоохоронців, кілька сотень протестувальників свідомо взялися шукати конфронтації з співробітниками поліції.

“Це не має нічого спільного із звичайною демонстрацією”, – вважає один з поліцейських. В результаті правоохоронці застосували водомети і затримали п’ять осіб, які кидали в поліцейських каміння.