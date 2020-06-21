Гранатомет, карабін і пістолети: у жителя Дніпра знайшли арсенал

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
В ході обшуку у жителя Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.
Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.
Правоохоронці вилучили тубус від гранатомета «РПГ-26», нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольна двоствольну рушницю, а також:
- оптичний приціл;
- 6 шомполов і 3 приклада;
- 20 пістолетних магазинів;
- 3 пістолетних стовбура;
- обріз калібру 12 мм;
- пневматична рушниця;
- гладкоствольна двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;
- пластикову коробку з дробом і 129 патронів різного калібру
За зберігання арсеналу чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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