Гранатомет, карабін і пістолети: у жителя Дніпра знайшли арсенал

Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

В ході обшуку у жителя Дніпра правоохоронці знайшли арсенал зброї та боєприпасів. Зброю вилучили та направили на проведення експертиз.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпра.

Правоохоронці вилучили тубус від гранатомета «РПГ-26», нарізний карабін з оптичним прицілом, гладкоствольна двоствольну рушницю, а також:

оптичний приціл;

6 шомполов і 3 приклада;

20 пістолетних магазинів;

3 пістолетних стовбура;

обріз калібру 12 мм;

пневматична рушниця;

гладкоствольна двоствольну рушницю з ознаками заміни складових частин;

пластикову коробку з дробом і 129 патронів різного калібру

За зберігання арсеналу чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.