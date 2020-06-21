У Німеччині влаштували масові погроми: поранено 19 поліцейських

Поліція затримала понад 20 хуліганів.

У німецькому місті Штутгарт пройшли масові погроми з участю майже півтисячі хуліганів. В результаті заворушень постраждали щонайменше 19 правоохоронців.

Про це повідомляє німецьке агентство Deutsche Welle.

Поліція затримала 24 учасників масових погромів в Штутгарті. Прокуратура дозволила заарештувати сімох з них. При цьому серед затриманих — 7 неповнолітніх. Лише половина з затриманих є громадянами Німеччини.

Заворушення почалися вночі після того, як правоохоронці у місцевому парку обшукали 17-річного підлітка за підозрою у злочині, пов’язаному з наркотиками. Підлітка підтримали кілька сотень людей, які перебували поблизу. Всього в заворушеннях брали участь від 400 до 500 хуліганів

При цьому в поліції не виключають, що заворушення могли мати політичну мотивацію. Ситуація вийшла з-під контролю вранці. Для припинення масових злочинів у місто перекинули сили поліції з усього регіону.