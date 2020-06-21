Від коронавіруса в Україні померли 43 медпрацівника — Офіс президента

З початку епідемії коронавіруса в Україні від атипової пневмонії померли 43 медичних працівника. Всього в країні 6 000 заражених медиків. Це — 17% від усіх захворілих коронавірусом.

Про загиблих медиків розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до дня медичного працівника, повідомляє прес-служба президента

«Сьогодні з болем у серці ми не можемо не згадати 43 медичних працівників, які загинули, протидіючи Covid-19. Зараз кожен лікар фактично теж знаходиться на передовій, борючись за наше здоров’я і життя. Українські медики прирівняні до українським військовим, які захищають країну на сході. І сім’ї загиблих лікарів в недалекому майбутньому повинні отримати відповідні компенсації».

Зеленський підкреслив, що, крім 6,5 мільярдів гривень для будівництва по всій країні приймальних відділень, уряд збільшить видатки на медицину майже на 8 мільярдів.

«Як і обіцяв, я не допущу закриття лікарень. Не допущу того, щоб лікарі втрачали роботу і шукали кращої долі за кордоном».

За словами президента, 1,2 мільярда гривень буде спрямовано на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищена заробітна плата на 25, 50 і 70 відсотків в залежності від їх категорії.