Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками.

У неділю, 21 червня, лоукост Ryanair відновив рейси в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида.

Про це повідомляє Telegram-канал Ryanair Україна.

Поки авіакомпанія літає лише за трьома напрямками.

«Сьогодні, вперше після ослаблення карантину, в аеропорт «Бориспіль» вилетів літак з Мадрида. Ввечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair з Барселони… Мадрид, Барселона і Берлін — це поки єдині напряму до Києва, які є в розкладі лоукост Ryanair на червень. З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України», — йдеться в повідомленні.