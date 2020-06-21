З-за жарти школярів на передвиборний мітинг Трампа прийшли всього 6 тисяч осіб замість мільйона

На передвиборчому мітингу нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у місті Талса, що в штаті Оклахома, була дуже низька явка. Причина — підлітки і шанувальники корейської музики, які «потроллілі» президента через соціальну мережу TikTok.

Про це пише The New York Times.

Видання стверджує, що вони хотіли пожартувати і почали закликати своїх передплатників бронювати квитки на зустріч, але не приходити. На це відгукнулося багато людей.

За словами голови передвиборного штабу Трампа Бреда Парскейла, надійшло більше мільйона заявок на квитки, але прийшли набагато менше американців. У пожежному департаменті Талси нарахували на передвиборному мітингу Трампа всього 6,2 тисячі осіб.