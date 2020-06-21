Ляшко назвав основну причину росту захворюваності COVID-19

Порушення протиепідемічних норм вплинуло на ріст захворюваності COVID-19, тому буде посилений контроль за їх дотриманням. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Як повідомили у пресслужбі, на комісії обговорили основні причини, які вплинули на ріст кількості нових випадків захворювання та заслухали регіони, у яких ускладнена епідситуація (Львівська, Рівненська, Закарпатська, Одеська, Київські області та місто Київ).

“Основна причина росту — порушення протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання. Також на негативну динаміку захворюваності вплинуло недотримання правил під час перевезення в міському, міжміському та міжобласному транспорті. Для недопущення погіршення епідемічної ситуації та вимушеного посилення карантинних заходів буде посилено державний контроль”, — наголосив Ляшко.

Як відзначили у МОЗ, контролюючі органи, спільно з органами місцевого самоврядування, мають забезпечити проведення регулярних рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме на дотримання режиму носіння масок, соціальної дистанції та визначених заходів дезінфекції у закладах харчування, спортзалах, ринках та громадському транспорті.

Держпродспоживслужба, в свою чергу, посилює державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства та виконанням протиепідемічних заходів при роботі дошкільних закладів, закладів громадського харчування, фізичної культури та спорту, роботи ринків, закладів, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів.

Нацполіція, прикордонна служба, заклади МОЗ епідеміологічного профілю, місцева влада спільно організовують заходи направлені на використання електронного сервісу “Дій вдома” громадянами, які мають перебувати в самоізоляції. Також буде посилений контроль за особами з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби.

Органи місцевого самоврядування повинні забезпечити виділення додаткового транспорту для недопущення скупчення людей у час пікового навантаження.

“Медичні працівники, спільно із Національною Поліцією мають посилити заходи щодо розслідування та відстеження контактних осіб. Протягом кількох місяців пандемії COVID-19 в більшості областей налагодилась дуже хороша співпраця”, — додав Ляшко.