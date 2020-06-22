У Києві група спортивних молодиків побила водія легковика і спробувала розбити йому машину

У мікрорайоні Воскресенка Дніпровського району Києва група молодих людей приблизно з десяти осіб напала на автомобіль Chevrolet. Чоловіки спортивної статури били палицями по машині і ногами — по водію.

Відео інциденту опублікувало у Facebook спільнота «Київ оперативний».

Подія сталася серед білого дня. У ролику видно, як одні молоді люди б’ють палицями по даху Chevrolet. Інші спочатку намагаються витягнути водія з салону, а коли це не вдається, б’ють його ногами (судячи з замасі кінцівки — по голові).

Причини нападу і особистість жертви невідомі.