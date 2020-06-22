Люди не оцінили «щедрість»: у мережі обговорюють візит Тищенко з лимонами на місце вибуху в Києві

У мережі висловили здивування появою скандального «слуги народу» Миколи Тищенка у будинку по вулиці Соломії Крушельницької на Позняках.

Як повідомили у мережі очевидці, депутат прибув на місце трагедії не з порожніми руками — він роздавав залишилися без житла киянам… лимони.

«Тищенко приніс вітамінів і пішов радитися з Аваковим. До Авакову не пускають і проганяють», — прокоментувала «тріумфальний» візит журналістка Мар’яна П’єцух.

У коментарях користувачі не соромилися у виразах, зло іронізуючи про те, що лимони на місці трагедії — «самое оно».

На думку одного з коментаторів, від депутата чекали як мінімум організації безкоштовного харчування для постраждалих і допомоги у відновленні їх документів.





Пізніше з’ясувалося, що нардеп привіз лимони, щоб приготувати лимонад для постраждалих.