Стало відомо, скільки людей евакуювали з київської багатоповерхівки, де прогримів вибух

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що з десятиповерхового будинку на Позняках в Києві, де вранці в неділю прогримів вибух, евакуювали 23 осіб.
Про це прес-служба ДСНС пише на сайті відомства.
«Евакуйовані 23 людини. Розблокувати 3 людини», — сказано на сайті служби
Також в ДСНС повідомили, що на місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група рятувальної служби та співробітники Національної поліції. Крім того, екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку надають шість психологів Головного управління ДСНС.