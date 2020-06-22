Стало відомо, скільки людей евакуювали з київської багатоповерхівки, де прогримів вибух

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що з десятиповерхового будинку на Позняках в Києві, де вранці в неділю прогримів вибух, евакуювали 23 осіб.

Про це прес-служба ДСНС пише на сайті відомства.

«Евакуйовані 23 людини. Розблокувати 3 людини», — сказано на сайті служби

Також в ДСНС повідомили, що на місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група рятувальної служби та співробітники Національної поліції. Крім того, екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку надають шість психологів Головного управління ДСНС.