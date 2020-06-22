Жертва вибуху на Позняках: Я кричу: «тато, Тато», він не озивається

Сім’я, яка постраждала від сьогоднішнього вибуху будинку на Позняках, розповіла про обставини трагедії.

Сім’я хлопця по імені Антон жила поверхом нижче передбачуваного осередку вибуху. Антон згадує, як сидів у своїй кімнаті і листувався з друзями за лічені хвилини до події.

«Я сидів у себе в кімнаті, спілкувався з друзями в месенджері і тут гуркіт, все падає, сиплеться. Я не зрозумів, що сталося. Виходжу в коридор, там мама кричить. Біжу в зал до батька – все засипано уламками бетону. Я кричу: «тато, Тато». Він не висловлюється», — говорить він.

Його мати Тетяна також зі сльозами на очах згадує про подію. Вона говорить, як кликала свого чоловіка Олександра, однак відповіді від нього вже не було. За її словами, вибух був найсильніший, а в повітрі туман стояв з бетонної пилу.

«Чому він не пішов на кухню або ще куди-то? Ми планували на природу поїхати на цих вихідних, а тут…», — каже Тетяна.

Передбачуваним епіцентром вибуху є квартира 80-річної бабусі. Раніше вона вже неодноразово затоплювала сім’ю.

«Невже це в неї витік була? Невже з-за однієї бабусі ми так всі постраждали», — запитує дружина Олександра, що залишився під завалами.

Нагадаємо, сьогодні, 21 червня, в багатоповерховому будинку на Позняках прогримів вибух, внаслідок чого були зруйновані міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. В результаті інциденту загинули 3 людини.