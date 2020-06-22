«Це справа рук Кондитера!»: Суркіс назвав винного у «пограбуванні» ФК «Динамо Київ»

Один з відомих українських бізнесменів, за сумісництвом президент київського футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс назвав винного у фінансових проблемах клубу.

Про це він розповів в інтерв’ю провідним Інтернет-проекту «ТаТоТаке».

Винуватцем у фінансових труднощах виявився «Кондитер»: так бізнесмен назвав колишнього президента України Петра Порошенка. За словами Суркіса, кілька років тому, бюджет клубу «Динамо» був в два рази дорожче, ніж сьогодні: нині він складає 30-35 мільйонів доларів. Причиною такого скорочення, як вважає Суркіс, стала націоналізація Приватбанку і що послідувала услід за нею процедура «bail-in», що дослівно можна перекласти як «порука», чи «заставу».

В даній ситуації суть процедури зводилася до наступного: в капітал Приватбанку, до того часу відібраного у Ігоря Коломойського стали вилучати грошові вклади осіб, так чи інакше мали зв’язки з олігархом. У Суркіса була своя частка в акціонуванні телеканалу«1+1» (8,33%), але за його словами, це зовсім не означало, що вони були з Коломойським партнерами по банку.

Крім того, процедура торкнулася особисто сім’ї Суркіса: в той час, як дружину бізнесмена і одну з його дочок не визнали причетними до банківських вкладах, інша дочка і екс-дружина брата, нардепа Верховної Ради від «ОПЗЖ» Григорія Суркіса, були визнані пов’язаними з банком людьми.