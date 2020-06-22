В Украине открыли сезон слетов ретроавтомобилей

Под Киевом 20 июня организаторы фестиваля Old Car Land 2020 решили провести пробег ретроавтомобилей, дав понять, что движение живо, несмотря на коронавирус

Возле села Стоянка, под Киевом, 20 июня собралось несколько десятков автомобилей прошлых лет, которые открыли первый в сезоне 2020 года слет ретроавтомобилей в Украине.

Организаторами мероприятия стала компания Old Car Service, которая традиционно проводит в Киеве технические фестивали Old Car Land. В 2020 году из-за пандемии коронавируса весенний фестиваль, к сожалению, отменили, однако теперь, после смягчения карантина, организаторы решили показать, что движение ретроавтомобилей в Украине живо – и впереди осенний фестиваль, который, будем надеется, состоится.











Итак, что же интересного можно было увидеть в автопробеге нового сезона 2020? Начнем с прекрасно отреставрированного кабриолета ГАЗ-М20 «Победа». Также хочется отметить отлично сохранившийся чешский кабриолет Skoda Popular 1939 года выпуска.











Вызвал восторг и роскошный американский De Soto 1939 года. Из машин более позднего периода хочется отметить эффектное купе Opel Rekord, а также красавец-универсал Ford Taunus. Из японцев на слет приехала стильная Toyota Сresta Super Lucent. И, конечно, как же без заокеанского Сhevrolet Camaro из 80-х…











Что же касается советского автопрома, то в пробеге приняли участие и «Волги» разных годов выпуска – от 21-й до 3102, и жигули ВАЗ-2103, порадовал своим аутентичным состоянием и «Москвич-408». Из коммерческих автомобилей следует упомянуть «буханку» УАЗ-452 с кузовом, очевидно, полтавского производства ЛЭК-452-77.















Отдельного разговора заслуживает экспозиция отечественной мототехники. На слете в Стоянке можно было увидеть прекрасно сохранившиеся мопеды Львовского мотозавода. Это «Верховина-4», такой же снимался в известном фильме «Приключения Электроника», а также совершенно новый мокик «Карпаты» 1992 года выпуска, который сохранился практически без пробега…