У Львівській області до смерті побили голову сільради

Поліція Львівської області розслідує розбійний напад і вбивство, які відбулися в селі неподалік від міста. Їх жертвою став 62-річний чоловік. Про це повідомляється у Facebook поліції регіону.

21 червня близько 6:00 правоохоронців сповістили про те, що в одному із сіл Пустомитівського району скоєно розбійний напад. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції і поліції Львівщини.

Поліція не розголошує, де саме сталося вбивство, проте, за даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, вбитий є колишнім сільським головою села Миклашев. Там і сталося вбивство.