Пост Дудя, де він критикує Путіна, зібрав понад 1 млн лайків за добу

Пост в Instagram популярного російського блогера і журналіста Юрія Дудя, де він критикує президента країни Володимира Путіна і поправки до Конституції РФ, які допоможуть йому переобратися на ще один термін, набрав понад 1 млн лайків за добу.

«Голосування за поправки до Конституції – це ганьба. Єдиний сенс цього голосування – дати Володимиру Путіну можливість залишитися при владі до 2036 року», — вважає Дудь.

Як одну з головних причин того, що поправки до Конституції — це погано, Дудь наводить цитату самого Путіна 2008 року. Тоді він сказав, що ніколи не стане цього робити, адже він пообіцяв собі, що «не буде залежати від влади».

«Виколупувати для себе ще якісь нагороди або вважати, що, піднявшись одного разу в якийсь начальницьке крісло, воно має належати тобі довічно, до гробової дошки, вважаю абсолютно неприйнятним», — сказав тоді Путін.

Блогер зазначає, що все ще не знає, як йому вчинити: абсолютно бойкотувати голосування або ж прийти і проголосувати проти поправок.

«Не знаю, скільки ще заготовлено селебріті-патронів у тих, хто топить за поправки, але коли вони будуть знову свистіти в стрічках, я буду згадувати про цитаті зверху», — підсумував Дудь.