Під Христом і з власним портретом. Опубліковано фото дивана Путіна

Журналістів каналу «Росія 1» пустили в апартаменти Кремля, де працює і відпочиває президент РФ Володимир Путін. В одному з кабінетів варто примітний диван, на якому лежить покривало з великим портретом глави держави.

На цю деталь звернув увагу журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Telegram-каналі.

Судячи з усього, чорно-біле зображення Путіна на покривалі вишито або выткано. Також цікаво, що над чорним шкіряним місцем відпочинку розташована велика, майже в людський зріст, ікона з Ісусом Христом.

Перед диваном стоїть низький журнальний столик, на якому лежить в розкритому вигляді великий альбом.

Демонструючи один з своїх кабінетів в Кремлі, президент розповів, що часто ночує там, бо працює до першої години ночі і пізніше.