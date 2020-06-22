Перші мешканці з київської багатоповерхівки, що вибухнула разом зі своїми котами заселилися в інтернат

Кияни, які залишилися без житла в результаті недільного вибуху в багатоповерхівці на Позняках, почали заселятися в школу-інтернат. Установа розташована на Харківському шосе.

Відео опубліковане на YouTube-каналі #букви.

Інтернат може прийняти до 80 осіб. Постраждалі люди весь вечір прибувають і заселяються в двох-, трьох – і чотиримісні кімнати. Кількість приїхали на тимчасове поселення поки невідомо. Деякі люди привезли з собою домашніх тварин.

В інтернаті досить комфортні умови проживання: він обладнаний душовими кабінками, також є загальна кухня і багато спальних місць.

Постраждалим допомагають волонтери. Вони доставили продукти, комплекти постільної білизни і засоби першої необхідності.