Порошенко в інтерв’ю CNN назвав Україну однією з найбільш проамериканських країн у світі

Колишній президент Петро Порошенко дав інтерв’ю американському телеканалу CNN. У ньому він заявив, що Україна є одним з найбільш проамериканських держав у світі.

Інтерв’ю, взяте політичним оглядачем Фарідом Закарія, з’явилося на сайті CNN.

На початку бесіди Порошенко подякував США за те, що в часи свого президентства він відчував «найважливішу і потужну двопартійну підтримку Сполучених Штатів — як демократів, так і республіканців».

«Повірте: сьогодні Україна є одним з найбільш проамериканських держав у світі. Ми дуже вдячні за надання нам настільки значних обсягів підтримки для захисту нашого суверенітету проти російської агресії, нашої територіальної цілісності, нашої незалежності. І зараз Україна у війні. Російський сценарій спрямований на те, щоб зламати єдність між Україною і США. Це в інтересах України, ні, однозначно, не в інтересах Сполучених Штатів «, — вважає лідер «Європейської солідарності».