Археологи расшифровали загадочный петроглиф, которому более 2000 лет

Археологи обнаружили петроглиф возрастом около 2000 лет. Изучив его исследователи установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики, передает FaceNews.ua.

Находка была обнаружена 7 июня текущего года, на частной земле. Подобные артефакты археологи находили и раньше. Диковинные изображения древние жители этих мест нанесли на базальте, вырванном тысячелетия назад в результате извержения вулкана Фуэго-де-Колима. Новый артефакт обнаружили на поверхности камня высотой 1,7 метра, который по своей оси был ориентирован в сторону вулкана.

Непонятные изображения натолкнули ученых на мысль, что это изображение древней карты. Такая гипотеза базируется на анализе рисунков и их сравнении с изображениями, найденными в археологической зоне Ла-Кампана. Тогда в столице штата было обнаружено порядка 100 подобных петроглифов.

В ходе анализа находки, ученые высказали версию, что жители Колимы доиспанского периода вырезали на камнях очень подробную карту своих территорий. Для того, чтобы добиться такого, древним людям для этого нужно было использовать как минимум три метода гравировки. Кроме местонахождения древних сообществ, скорее всего крупных поселений, карта имела отметки современного ландшафта. Поселения на карте отмечены небольшими круглыми выемками, а реки выгравированы в виде линий.

По словам археолога Платаса Руиса, такие «камни-карты» помогали управлять землями. Таким же способом передавались знания от одного поколения к другому, так как у народа Калима в тот период не было своей письменности.

Для установления точной даты петроглифа ученым пришлось потрудиться. Первоначально возраст был определен по остаткам керамики, найденной поблизости, которая относится к периоду между 1000 и 1500 гг. н.э. Но в ходе дальнейшего исследования выяснилось, что люди поселились в этих местах намного раньше. К тому же техника резьбы ранее уже встречалась в найденных гробницах.

Зная возраст этих захоронений, ученые определили дату создания каменной карты. По их мнению, этот и другие подобные петроглифы могли возникнуть в период между 200 годом до нашей эры и 200 годом нашей эры.