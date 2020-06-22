В МВД хотят усложнить регистрацию машин из-за границы

В МВД предлагают усовершенствовать порядок первой регистрации транспорта, который завозится в Украину из-за границы. Об этом идет речь в соответствующем проекте постановления на сайте министерства

Среди предложенных проектом постановления изменений содержатся следующие:

Запрещается первая регистрация б/у микроавтобусов, если они были переделаны из грузового в пассажирские.

Для регистрации транспорта, ввезенного в Украину, как и ранее, потребуется проверка сертификата соответствия. Но если сейчас достаточно его копии, то в случае принятия постановления документ проверят через реестр выданных сертификатов.

Завоз в Украину битых машин «под утилизацию» запрещается. Зарегистрировать можно будет только автомобили с техпаспортом. Справка об утилизации, как сейчас, уже не подойдет.

Для б/у транспорта потребуют перевод документов о его регистрации за границей. Перевести документы можно будет только через консульство или официальные органы других государств (с проставлением соответствующего апостиля).

Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина. Такие документы также могут быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых взаимоотношения по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины.