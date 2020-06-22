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Уехала на работу и пропала. Под Киевом ищут женщину

22.06.2020

Женщина еще 12 июня отправилась из села Тарасовка Киево-Святошинского района на работу в Киев и бесследно исчезла. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, женщина добиралась до Киева она электричкой. В столице она должна была быть на работе в районе ул. Сурикова, однако там не появилась.

В тот день телефон женщины был выключен. На связь она больше не выходила. По предварительным данным, могла отправиться в Боярку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам (063) 347-89-23 и (050) 953-15-96.

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