Путін: “Республіки СРСР отримали величезну кількість російських земель”

Володимир Путін в ефірі програми “Москва. Путін. Кремль”, яка вийшла в неділю на телеканалі “Росія 1”, заявив, що при створенні Радянського Союзу багато республік, що увійшли до його складу, “отримали величезну кількість російських земель” і “традиційних російських історичних територій”. При цьому при виході зі складу СРСР, на думку президента Росії, кожній з цих республік потрібно було виходити з чим вона прийшла” і не “тягнути з собою подарунки від російського народу”.Путін не уточнив, які саме республіки і які землі він має на увазі, зазначивши лише, що “при створенні Радянського Союзу в договорі було прописано право виходу з нього, але не було прописано процедури”.

Одночасно з цим Путін в черговий раз заявив, що приєднання Криму до Росії в 2014-му році “було демократичним вибором населення півострова”. “Крим завжди був нашим, навіть з юридичної точки зору”, – додав глава Росії.