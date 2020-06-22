15 привычек женщин, которые раздражают мужчин

Чего не стоит делать, чтобы сохранить хорошие отношения

Идеальных людей в природе не существует — ни женщин, ни мужчин. Поэтому, даже если оба влюблены, все равно есть мелкие детали, которые могут не устроить одну или другого. И о них лучше знать, чтобы найти общий язык и не рисковать отношениями. Итак, чего же не стоит делать, чтобы не раздражать своего любимого?

1. Подробно рассказывать ему о своих бывших. Сравнивать себя с кем-то еще мужчине не понравится примерно так же, как вам — представлять любимого в объятьях другой женщины.

2. Считать, что главное в сексе — это лечь в постель. Поза морской звезды далеко не самая вдохновляющая для мужчины. Проявите активность и не скрывайте своих настоящих желаний — в том числе и от себя самой. И вам, и вашему сексу это пойдет только на пользу.

3. Строить общие планы после вашего «первого раза». Любовь и секс далеко не всегда одно и то же, не говоря уже о совместных планах на жизнь. Если все сложится, то считайте, что вам очень крупно повезло, а если нет, то такими разговорами вы его только напугаете.

4. Намеренно провоцировать его ревность. Женщины, кстати, тоже далеко не в восторге от этого чувства. Но если мы, ощутив укол ревности, постараемся сделать все, чтобы вернуть себе его внимание, то мужчина скорее всего будет мучиться, злиться… или даже просто уйдет.

5. Придя в ресторан, заказывать «только салатик». Ну разумеется, вы совершенно правы, что следите за своей фигурой, и плюс ко всему — делаете это и ради него тоже! Но он был так рад вас пригласить и хотел разделить удовольствие с вами… Иными словами, свою диету лучше обсудить с диетологом, а с любимым мужчиной провести время совсем по-другому.

6. Нарушать «его территорию». Да, это бывает сложно понять: все его вещи свалены в кучу, а он свято убежден, что так и выглядит идеальный порядок, — якобы иначе он ничего не найдет! Возразить по делу легко: когда раздается его отчаянный крик: «Где моя синяя рубашка?!» — искать в основном приходится вам. Но если речь идет о его работе или хобби, то тут действительно лучше не вмешиваться.

7. Проводить часы в ванной. Во-первых, гораздо приятнее приводить себя в порядок спокойно, когда никто не торопит. А во-вторых, ему действительно трудно понять, что вы там так долго делаете: ведь ему, чтобы собраться, хватит и пяти минут.

8. Говорить намеками. Мужчина точно не поймет, что просто обязан сделать нечто, о чем вы его не просили. Не стоит надеяться и на то, что он начнет читать ваши мысли, даже если очень влюблен. Поэтому говорите прямо, если хотите получить результат и избежать обид на пустом месте.

9. Требовать разговоров по душам. Счастье – это когда тебя понимают. Но если женщина легко и с удовольствием может рассказывать о своих переживаниях, то у мужчины такой талант большая редкость. Не обижайтесь: мальчиков так воспитывают с детства, и изменить ситуацию быстро не получится. Проявите такт и терпение: понемногу он научится больше вам доверяться.

10. Постоянно всех критиковать. Это же просто бросается в глаза: как эта знакомая ужасно одета! Впрочем, не ждите, что он разделит ваши эмоции и охотно поддержит разговор. И вовсе не потому, что у него нет глаз или своего мнения. Просто он считает, что ваша собственная жизнь для вас должна быть важнее. И тут он, скорее всего, не так уж и ошибается.

11. Встречать в штыки его друзей. Здесь прямая критика просто обречена на провал. Пусть для вас очевидно, что они влияют на него самым неподходящим образом, — тут ничего не поделаешь: это и есть та самая «святая мужская дружба».

12. Брать его на шопинг. Да, это было бы так мило, если бы вы вдвоем весь день могли увлеченно ходить по магазинам! Но если для него это не удовольствие, а время, потраченное на долгое ожидание у примерочных, лучше отправиться на шопинг со знающей подругой. В конце концов, вы и сами прекрасно решите, на что лучше потратить деньги.

13. Подавлять его своей правотой. О этот грандиозный момент, когда так и тянет воскликнуть: «Вот видишь, а я же тебе говорила!» Просто не делайте этого. Ему и так неловко, а если неприятность случилась большая, то вообще хочется провалиться под землю.

14. Требовать от него отчета. Какие бы сильные чувства (или даже брачные узы) вас ни связывали, все равно ему важно себя ощущать независимым и гордым мужчиной! Поэтому лучше обойтись без упреков. Но если «выхожу через пять минут» превращается в «пропадал три часа неизвестно где», вы вправе откровенно сказать, что волновались бы гораздо меньше, если бы он заранее сообщил вам о своих планах и маршруте. Понять такую логику ему будет гораздо проще.

15. Считать, что «все они одинаковы». Эта чудовищная фраза способна разрушить любой потенциально счастливый союз. О ком бы речь ни шла, она гарантированно выводит из себя и мужчин, и женщин — по крайней мере, в этом между нами уж точно нет никаких различий!