Зарплати росіян звалилися: падіння не зупинити. Сфера послуг постраждала найсильніше

Реальні зарплати в Росії в квітні знизилися на 2% в річному вираженні, свідчать дані Росстата. Начебто не так і сильно, але статистики брали до уваги лише офіційні дані. Заробітки працівників неформального сектора впали набагато сильніше. Бізнесу знадобиться час, щоб поповнити просіли бюджети компаній і заробити кошти в нових, посткоронавирусных умовах. А поки люди мимоволі переходять на режим максимальної економії.

Квітень був найважчим місяцем для російської економіки: країна була на карантині. Падіння зарплат — нормальне явище у період кризи. Режим тотальної економічної паузи і самоізоляції населення природним чином привів до падіння заробітків. Багато підприємств зупинили свою роботу, спостерігається повний локдаун у різних сферах діяльності. За три минулі місяці фактично зникла сфера послуг. Підприємцям, які очолюють фірми, довелося скорочувати витрати. Перед ними стояв вибір: або масово звільняти персонал, або зберігати робочі місця, але урізати в тій чи іншій мірі зарплати. Переставши випускати продукцію, деякі бізнесмени продовжили платити людям гроші.

«Зменшення зарплат почалося відразу після того, як COVID-19 перетнув кордони РФ. Процес продовжиться і в червні. До речі, краще глибину падіння відображає не рівень зарплат, а реально наявні доходи населення, так як зарплати становлять близько 65% доходів. Пенсії, стипендії, здача квартир — це дохід, який впаде на 12-15% в II кварталі. Навіть з урахуванням подальшого відновлення бізнесів і зарплат за підсумками року, швидше за все, ми побачимо мінус 6%», — прогнозує директор Центру кон’юнктурних досліджень НДУ ВШЕ Георгій Остапкович.

Хоча, за його словами, падіння зарплат на 2% — не катастрофа. Підприємствам допомагали: давали позики, кредити під нульову ставку. «Росстат дає цифри приблизно за 40 млн підприємств. У неформальному секторі падіння зарплат набагато серйозніше — 10% і більше», — переконаний він.

На думку Остапковича, як тільки включиться бізнес — економіка запрацює, почнеться зростання виробництва і прибутку. Підприємці будуть самі зацікавлені в підвищенні заробітних плат.

У приватному ж бізнесі при відсутності виручки немає і зарплати. Навіть самий чесний підприємець не може платити гроші співробітникам, якщо немає доходів, розповідає керівник ІАЦ «Альпарі» Олександр Разуваєв. «Деякі бізнесмени в квітні направили співробітників у відпустку і зберегли їм 50% зарплати. Але дуже постраждав сектор послуг, туризм. Хоча навряд чи було зниження зарплат в секторах безперервного виробничого циклу — нафтогазової галузі, машинобудуванні та інших. Дані за травень будуть близькі до квітневих», — зазначає він. На думку аналітика, у третьому кварталі зростання, а за підсумками 2020 року ми побачимо динаміку по зарплатах близько нуля. «Якщо б уряд хотів підтримати зростання зарплат, то знизило б ПДФО з нинішніх 13% до 10%, — переконаний експерт. — Зараз проблема Росії — це безробіття, а втратили в зарплаті чекає її відновлення». Наскільки швидке — експерт не береться прогнозувати.

Директор з ринкової аналітики порталу podelu.ru Лілія Федулина каже, що не у всіх роботодавців була велика фінансова «подушка безпеки» на виплату зарплат, тому, щоб зберегти працівників, оклади були знижені, але залишився основний штат співробітників. «Відновлюватися рівень зарплат буде в липні — на початку серпня. Все залежить від того, як скоро будуть зняті обмеження в регіонах, — переконана вона. — Бізнесу знадобиться час, щоб поповнити просіли бюджетів і заробити кошти в нових умовах. Швидше за все зарплати відновляться в тих сферах, які успішно перейшли на удаленку. Це IT-галузь, доставка, продуктовий рітейл, а також компанії, у яких були великі держконтракти з тривалим терміном реалізації».

Експерти попереджають, що повільно будуть відновлюватися заробітні плати в сферах туризму, дозвілля, громадського харчування — тих, що найбільше постраждали від кризи. Тут зарплати почнуть рости в кращому випадку в першому півріччі 2021 року, коли обмеження на перельоти перестануть діяти і почне приходити до тями сфера туризму і подорожей.