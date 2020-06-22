Дві авіакомпанії відновили польоти в Україну: дати та напрямку

Ryanair і Swiss з 21 червня відновили регулярні польоти в Україну після тримісячної перерви з-за пандемії коронавіруса.

Перші рейси авіакомпанії виконали в аеропорт Бориспіль. Ryanair перевіз пасажирів з Барселони, а Swiss – з Цюріха, повідомили на сайті Avianews.

Ірландський лоукостер Ryanair в червні буде обслуговувати три маршруту в Україну – з Барселони, Мадрида і Берліна до Києва по два рази в тиждень. Запланований запуск рейсу Краків-Київ перенесли з-за обмежень польських властей та інших країн до 30 червня.

У липні авіакомпанія планує відновити половину своїх українських маршрутів. Відзначається, що польоти розраховують почати з Італії в Київ, Львів, Одесу і Харків.

Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом один раз на тиждень по неділях. З липня авіакомпанія збільшить частоту рейсів до двох на тиждень.