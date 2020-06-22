Чи реально покарані палії «Море Пива»

Організатори підпалів торговельних точок «Море Пива» затримані і знаходяться в СІЗО. Але керівництво мережі не впевнена, що вони понесуть справедливе покарання.

У лютому-березні цього року в Дніпрі, Кривому Розі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі відбулося 18 нічних пожеж у магазинах мережі «Море Пива». Частина з них перебували в житлових будинках. Як повідомив на своїй сторінці у Facebook Олексій Кравець (один із співзасновників компанії) підпали торгових точок влаштовували члени злочинного угруповання Володимира Щеголькова, уродженця АР Крим, відомого у кримінальному світі під прізвиськом «Арієць».





Таким чином власників мережі хотіли примусити до виплати щомісячної «данини» в розмірі 40 тис. доларів США. Крім підпалів від здирників звучали погрози на адресу самих власників і їх близьких. Автомобіль одного з партнерів був обстріляний, а пізніше в ньому виявили вибуховий пристрій.

15 квітня СБУ на своєму сайті повідомила про затримання кількох членів угруповання «Арійця».

Сам Щегольков і ще один його спільник Дмитро Тимошенко були затримані 31 травня. Зазначеним особам оголосили підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт) і обрали для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зараз затримані перебувають у Київському СІЗО СБУ, однак «Арієць» намагається вирішити питання про переведення в СІЗО Дніпра, де, імовірно, має «привілеї», оскільки за неофіційними даними з 2014 по 2018 рік був там так званим «смотрящим».

Відомо, що в 2011 у Криму, перебуваючи в СІЗО, Щегольков, завдяки зв’язкам з співробітниками, мав можливість виїжджати на зустрічі з місцевими кримінальними авторитетами. Коли ця ситуація з’ясувалася, співробітникам засудили до 5,5 років ув’язнення, а Щеголькову продовжили термін. Але заступництво впливових покровителів допомогло всім трьом вийти на свободу вже в 2013. Після анексії Криму «Арієць» встиг звернути на себе увагу правоохоронних органів РФ. За вчинення тяжких злочинів він був оголошений в розшук, у зв’язку з чим залишив півострів і зайнявся встановленням злочинного впливу на материковій частині України.

В «Море Пива» не виключають, що згідно Щеголькова, можуть допомогти йому і його спільникам знову уникнути повноцінного покарання.

У березні 2019 «Арієць» вже був затриманий після перестрілки на вулицях Дніпра. В операції брали участь оперативники та бійці спецназу Корд, а підставою для затримання стала підозра в організації підпалу кафе на площі Соборній, в результаті якого постраждали 2 жінки, що знаходилися всередині.

Про це гучне затримання тоді повідомляв на своїй сторінці Заступник Голови Нацполиции України В’ячеслав Аброськін.

Тим не менш, незважаючи на резонанс, Щегольков незабаром звільнився і продовжив свою діяльність. Представник «Море Пива» стверджує, що вони і кафе на Соборній далеко не єдині бізнеси, які постраждали від Щеголькова. При цьому інші бізнесмени не поспішають давати свідчення, оскільки сумніваються, що злочинців покарають і побоюються помсти.

Суд над «Арійцем» і членами його угрупування, дії яких попередньо характеризують як тероризм, очікується в серпні. Точна дата поки не відома, оскільки досудове слідство ще не завершене. Перевіряється інформація про причетність зловмисників до організації та вчинення інших злочинів, у тому числі замовлених вбивств. Крім цього, Щегольков і його угруповання підпадають під дію Статті 255-1 КК України, згідно якої умисне встановлення або поширення в суспільстві злочинного впливу карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Керівництво «Море Пива», у свою чергу, сподівається на те, що реформована судова система на цей раз доведе свою ефективність, а розголос відбувається не дасть «зам’яти» справу. Тому менеджмент компанії прагне заручитися підтримкою бізнес-спільноти та спільними зусиллями привернути якомога більше уваги до ситуації.