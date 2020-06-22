Негода залишила без світла 112 населених пунктів та повалила понад три десятки дерев

Негода, яка 21 червня вирувала в Україні, залишила без світла 112 населених пунктів у 5 областях, а на території 3 областей повалила понад три десятки дерев.

Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 7:00 22 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 112 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирська – 47, Рівненська – 24, Волинська – 17, Хмельницька – 15 та Кіровоградська – 9. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 21 червня на території 3 областей (Івано-Франківська, Кіровоградська та Чернівецька) внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) сталося падіння 37 дерев, підтоплення 3 підвальних приміщень, 2 дворогосподарств, пошкоджено дах житлового будинку.