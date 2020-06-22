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У МОЗ розповли, скільки медиків хворіють на COVID-19

22.06.2020

Частка медичних працівників серед усіх хворих на коронавірус в Україні сягнула 17% або майже 6 тисяч осіб,  заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«У нашій державі відзначається День медичного працівника…За весь час пандемії в Україні захворіло 5 998 медичних працівників. 17% всіх хворих на коронавірус в Україні саме медичні працівники. Виходить, що із системою охорони здоров’я яку ми успадкували вразливість тієї чи іншої групи до коронавірусу визначається не віковими параметрами, як у всьому світі, але й професією», – заявив глава МОЗ на брифінгу.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 735 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 складає 36 560.

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