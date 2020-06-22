У Центрі зайнятості показали, як змінився рівень зарплат в Україні

В Україні не тільки зростає рівень безробіття, але і скорочується кількість вакансій для здобувачів робочих місць.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на інтерв’ю телеканалу «Україна 24» виконуючою обов’язки директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Унаслідок світової економічної кризи, яка зачепила й Україну, кількість доступних робочих місць в країні зменшується. Рівень середньої зарплати теж змінився порівняно з минулим роком. Громадянам України стає все важче знайти бажану роботу, нерідко люди погоджуються на будь-які варіанти, аби не залишитися без засобів до існування.

Безробіття в Україні, фото «Политека»

«У світі криза. На сьогодні у нас менше вакансій, ніж в минулому і позаминулому році. Сьогодні в Державній службі зайнятості 53 тисячі вакансій. У минулому році їх було в два рази більше», — пояснила Юлія Жовтяк.

Чиновниця зазначила, що чимало українців продовжує робити ставку на заробітках за кордоном. Очікується, що як тільки спаде загроза подальшого поширення епідемії коронавіруса, багато громадян нашої країни знову стануть трудовими мігрантами за кордоном. Це сприяє навіть те, що в даний час 18% всіх вакансій Державного центру зайнятості пропонують мінімальну зарплату.

«Але є і позитивні приклади. 32% вакансій — зарплати 8-10 тисяч гривень. Більше 13% вакансій — це зарплата більше 10 тисяч гривень. Є вакансії на 15, 20 і 30 тисяч гривень», — резюмувала виконуюча обов’язки директора Державного центру зайнятості.