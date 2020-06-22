У Києві 19 червня помер Роман Богатир – майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону, який пройшов Іловайський котел.

Як повідомив у Facebook волонтер Станіслав Кушнаров, військовий помер через тромб в легеневій артерії.

Депутат 7-го скликання Кам’янської міськради Андрій Іванченко в Facebook розповів, що загиблий крім боїв за Іловайськ отримав безліч травм, захищаючи незалежність України. Зокрема, в грудні 2014 року він отримав важку травму біля Кряківки, потрапивши в засідку терористів.

Лав ЗСУ чоловік залишив в 2016 році і з того часу займався волонтерською діяльністю.

Роман Богатир. Фото — фейсбук майора ЗСУ

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений 13 серпня 2015 року орденом Богдана Хмельницького III ступеня», – розповів Іванченко.

Попрощаються з уродженцем Кам’янського в понеділок, 22 червня, у Києві, на вулиці Новогоспитальная, 5.

Стало відомо про смерть майора ВСУ, минулого Іловайський котел. Фото героя

Стало відомо про смерть майора ВСУ, минулого Іловайський котел. Фото героя