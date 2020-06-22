Клімкін назвав три умови повернення Криму Україні

Для повернення анексованого Криму потрібні три фундаментальні речі.

«Перша – що для кожного українця повернення Криму має бути національною ідеєю». Таку думку в ефірі програми «Гостре питання» на телеканалі ObozTV висловив екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Друга – нам потрібна чітка стратегія. А частиною цієї стратегії має бути зробити Крим проблемою для Росії – усередині політично і зовнішньополітично. Ну і, звичайно, бажання це робити, оскільки це чогось варте», – сказав він.

За його оцінками, краща можливість для повернення Криму під контроль України з’явиться тоді, коли Російська Федерація почне «перезавантажуватися». Він додав, що такі зміни можна очікувати в середньостроковій перспективі – в період 8-12 років.