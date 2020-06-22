Ткаченко роз’яснив деталі нової справи проти Порошенка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко спростував, що предметом розслідування ДБР щодо Петра Порошенка став Томос.

Про це Ткаченко повідомив у своєму Телеграм-каналі.

Ткаченко пише про позов патріарха до п’ятого президента. Так, він здивований заявами Порошенко і представників ПЦУ.

Він зазначив, що позов почесного патріарха Філарета до Порошенка є юридичною справою.

На його думку, це жодним чином не стосується статусу ПЦУ ні в державі, ні в світовому православ’ї.

«Церква повинна залишатися поза політикою. Автокефалія і Томос – це церковна справа», – підкреслив Ткаченко.