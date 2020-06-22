Путін приїхав в головний храм Збройних сил РФ

Президент РФ Володимир Путін в День пам’яті і скорботи відвідав собор в ім’я Воскресіння Христового – головний храм Збройних сил РФ.

У своєму виступі глава держави підкреслив, що сучасне покоління солдатів і офіцерів зберігають вірність традиціям і шанують заповіти покоління переможців.

Путін зазначив, що Збройні сили країни удосконалюються, освоюють нову техніку, зростають їх бойові можливості. “Але головною основою ратної праці, як і раніше, залишаються і на всі часи залишаться мужність, вірність обов’язку, честь і безмежна любов до Вітчизни”, – зазначив Путін.

Ці безумовні цінності, зауважив він, допомагають російської армії і флоту нести свою вахту, “рівняючись на тисячолітню історію країни, на непорушні заповіти покоління переможців, на сталеве, непохитну мужність солдатів, які прийняли перший бій на світанку 22 червня 1941 року і подарували всьому людству мир і саме майбутнє 9 травня 1945-го”.

Перед цим патріарх Московський і всієї Русі Кирил звершив у храмі короткий молебень. У свою чергу патріарх Кирило відзначив, щоб “поступальним було наше історичне розвиток, ми повинні тримати сухим порох в порохівницях”.

“Тільки така рішучість, така мужність і така вірність країні, помножена на технічні можливості і супернову потужне озброєння, і буде давати гарантії безпеки для нашої країни на багато років”, – додав предстоятель РПЦ.

Рішення про будівництво головного храму Збройних сил РФ у Військово – патріотичному парку культури і відпочинку “Патріот” було прийнято в 2018 році. У тому ж році 19 вересня патріарх Кирило в присутності Володимира Путіна і Сергія Шойгу освятив закладний камінь у фундамент собору.

Собор, присвячений 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також ратних подвигів російського народу у всіх війнах, зведений на народні пожертвування. Всього на його будівництво було зібрано понад трьох мільярдів рублів.

У квітні у ЗМІ з’явилися повідомлення, що в храмі з мозаїки було прибрано зображення президента РФ Володимира Путіна. Вікарій патріарха Кирила, єпископ Клинський Стефан спростував повідомлення про демонтаж мозаїки, заявивши, що мозаїка була не в храмі, а в майстерні. Її вирішили не розміщувати в соборі.