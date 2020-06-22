ЗМІ: Трамп допускає можливість зустрічі з Мадуро

Президент США Дональд Трамп допускає можливість зустрічі з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

“Я міг би про це подумати, – сказав Трамп новинному порталу Axios в інтерв’ю, витяги з якого публікуються на сайті в неділю. – Мадуро хотів би зустрітися. Я ніколи не проти зустрічей”.

На запитання, чи шкодує він про те, що послухався поради колишнього помічника з національної безпеки Джона Болтона про підтримку лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, глава Білого дому відповів: “Не особливо”. “Я міг би жити з цим або обійтися без цього, але я був дуже проти того, що відбувалося у Венесуелі, – зазначив Трамп. – Гуайдо вибрали. Думаю, я не був обов’язково за, але заявив, що комусь це сподобається, іншим – ні”.