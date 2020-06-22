Світлана Тихановская подала підписи на реєстрацію кандидатом у президенти Білорусі

Потенційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановская разом з членами ініціативної групи подала в територіальні комісії приблизно 110 тис. підписів, необхідних для її допуску до виборів.

Про це з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода повідомляє Еспресо.TV .

“На жаль, з різних причин ми не встигли подати ще 36 тис. підписів”, – заявила вона ввечері 21 червня.

Політик попросила білорусів підтримати її чоловіка, відомого блогера Сергія Тихановского. Він був затриманий в розпал виборчої кампанії, а зараз, раптом, з невідомих причин, його помістили в карцер. 20 червня політв’язню продовжили термін утримання під вартою до 26 червня.

“Я дуже стурбована цією ситуацією, тому що насправді невинну людину, як ми з вами, тримають в нелюдських умовах тривалий час. Думаю, що Сергій не міг зробити нічого такого, що призвело б до такого суворого покарання”, – сказала Світлана.

Завтра, 22 червня, їхній адвокат спробує відвідати слідчий ізолятор та з’ясувати причини подібних заходів.