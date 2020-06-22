Все тече, але ніщо не міняється. Підсумки 5 місяців роботи Адміністрації портів

І “нова влада” повинна молитися за Сашу-Стоматолога.

Коли люди не розуміють, що гроші — це лише побічний продукт позитивного впливу на світ, коли вони роблять гроші основною метою, народжуються Міті Малиновские. Зведення грошей у главу кута перевертає всі цінності з ніг на голову. Гроші — це лише наслідок якісно зробленої роботи, потрібної послуги, хорошого продукту.

(фраза з Інтернету)

У портах України є привід відзначати ювілеї:

Рівно 7 років тому офіційно затвердили створення дітища “Саші Стоматолога”, тобто спеціальної організації в нашій транспортній сфері для контролю за державними портовими зборами. Адміністрація морських портів України (АМПУ) називається. Надалі ця ідея, жадібність і безкарність творців дозволили обвішати портових чиновників можливостями красти не тільки з портових зборів, але і на їх “освоєння”: днопоглиблення, реконструкції причалів, створення привілеїв на численних з’їздах і входах в порти і т. д.. Попрацювали за сім років так, що десятки (якщо не сотні) слідчих СБУ, ДБР, НАБУ і інших копають і колупають рясні схеми портового крадіжки. І ще довго будуть копати. А якщо не змінити цілепокладання АМПУ від крадіжок до повноцінної роботи на державу, то копати будуть завжди … Але це, схоже, в Кабміні нікому не потрібно — при всіх трьох останніх президентів.

Рівно рік тому Президент Зеленський Ст. А. “відчитав портовиків” за платний 17-ти доларовий проїзд на шлагбаумі Одеського порту. Відчитував і за космічні зарплати “портовиків”, який цей шлагбаум охороняли — оберігали. За рік нічого не змінилося, шлагбаумный “насос” як качав з кожного підйому шлагбаум на в’їзді в державний порт, так і хитає. 100% передоплати, без оплати до шлагбауму не підійдеш, не під’їдеш. У наступних публікаціях розповім, як була організована робота знаменитого одеського Шлагбаума в розпал карантину.

Вже півроку, як звільнили “західного менагера у портах України” Р. Вецкаганса, рік як “працює” “західний” Наглядова рада АМПУ — і півроку як немає публічних звітів про фінансові результати Адміністрації портів. Альо, “спостерігачі”?.. За що акошерные зарплати від народу України отримуємо?

Є ще кілька ювілеїв — “вартістю” нижче.

За сім років “збору і розпилу” державних портових зборів доходи підприємства (якщо взагалі можна назвати державні портові збори доходом) різко зростали тільки під час зростання курсу долара, а витрати галопували залежно від розумного “прикиду” чергового начальника. Яскравим прикладом оцінки того, “що ж ми робимо?”, є документ кінця минулого року з висновком портового начальства:

Можна подумати, що хтось нав’язував керівництву АМПУ різко роздувати штат центрального апарату, надувати адміністративні витрати та інше, щоб потім робити далекосяжні висновки, що треба “скорочуватися”… За три останніх роки апарат центрального офісу АМПУ збільшився на 30%, причому, всі збільшення з нібито “західними зарплатами” і вище. Вже в цьому році, зі зміною в. о. керівництва, пішли ще далі у пошуках ефективності роботи цього держпідприємства. А саме: просто перестали публікувати фінансову звітність! Взагалі! Подалі від контролю. Авось, відстануть… І не публікують вже більше півроку. Приховуючи той факт, що економіка цього держпідприємства має чітку тенденцію того, що через рік-два “портові управителі” неодмінно прийдуть до держави за додатковим бюджетним фінансуванням своєї діяльності. Так як одних портових зборів на «хотілки» всіх адміністративних портовиків вже не буде вистачати… Тенденція чітко простежувалася в опублікованих раніше звітах.

Чим ще запам’яталася за сім “ударних років” Адміністрація портів? Масивної атакою на приватний бізнес в портах. Будь-якими шляхами створювалися проблеми і захищалися ці проблеми в судах до останньої можливості. Тільки з останніх прикладів 2020 року:

Київський офіс Адміністрації морських портів програв справу про відшкодування «Укрречфлоту» майже 30 мільйонів гривень;

Верховний Суд задовольнив позов ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» до АМПУ і її Чорноморського філії — визнав незаконним і зобов’язав скасувати розпорядження АМПУ і наказ порту, які призвели до значного підвищення тарифів для автотранспорту;

Суд зобов’язав Адміністрацію морських портів усунути порушення при наданні послуг в Одеському порту;

Одеська філія АМПУ зобов’язали повернути майже п’ятимільйонну переплату за тарифами.

А ще — Миколаївському філії АМПУ не вдалося нав’язати портовому оператору підвищення оплати; Южненському філії АМПУ не вдалося нав’язати компанії “…-Міндобрива” понад 54,5 млн. додаткової плати!

І це тільки новини поточного року і по закінчених судових справах! А скільки ще розпочато розглядів з Адміністрацією в судах, офісі Бізнес-Омбудсмена і Антимонопольному комітеті — точно невідомо. Десятки, якщо не сотні.

Про який привабливості наших портів може йти мова для зовнішніх інвесторів, якщо в діяннях цього базового портового держпідприємства чітко виражений стиль, стрижень роботи, націлений на конфлікти, судові розгляди після майже кожного прийнятого ним дії?

Про яку користь для держави може йти мова, якщо сотні слідчих, суддів за рахунок бюджету роками розслідують “роботу на державу” цього дітища Саші-Стоматолога? Якщо додати всі витрати на державний апарат “обслуговування” Адміністрації портів, то цілком вийде картина, коли населення своїми податками містить портову Адміністрацію і оплачує сотні-тисячі держслужбовців, слідчих і суддів, які знаються на тому, що “напрацювала” Адміністрація. Більше нікуди наші податки витрачати? Питання і для Міністерства інраструктури, і для всього КМУ.

Куди тратитьденьги? Ще одна розкішна стаття витрат з’явилася: зміст Наглядової ради АМПУ. Вже з десяток мільйонів з лишком гривень викинули за рік. І жоден з “спостерігачів” за рік не побачив загрозливі тенденції на держпідприємстві у витратах, в політиці, в поведінці по відношенню до клієнтів. У корупції, нарешті! Тільки через кілька років існування Наглядової ради Укрзалізниці СБУ (???) звернула увагу, що наглядова рада «Укрзалізниці» неефективно бореться з корупцією! А з чим ефективно взагалі “бореться” кожен з десятків Наглядових Рад на держпідприємствах з десятками мільйонів зарплати членам їх? Не награлися ще в “управління по-західному”, є ще портові збори на оплату відвертої дурості і імітації управління держвласністю? Схоже, що ні, не награлися. Не на свої ж грають, на українське…

А що з тоннами? За 5 місяців роботи 2020 року порти України “перевалили” майже 70 млн. тонн вантажів, що на 11% більше попереднього року. Основними драйверами збільшення є імпортне вугілля (155%) та експортна залізна руда (151%), тобто вантажі для пари олігархів. Навіщо в країні за 5 місяців майже 3 млн. тонн імпортного вугілля через порти — питання незайвий. А за рахунок чого у нас зросла перевалку в портах залізної руди недавно чітко відповів 1-й заступник міністра інфраструктури Д. Абрамович:

Тобто, перевозячи мільйони тонн залізної руди в порти (а фраза заступника міністра стосувалося саме портів), державна залізниця працює собі в збиток, олігархам “в плюс”! І треба бути дуже наївним, щоб повірити, що українські порти сьогодні працюють без виняткових преференцій для цих же олігархів від руди і вугілля. Швидше за все, саме із-за цих преференцій і ховаються, ховаються від громадськості фінансові результати роботи Адміністрації портів. В Укрзалізниці вже нічого не приховують, робота з олігархами вже довела до обговорення чергового технічного дефолту і повної відсутності перспективи розвитку.

За 2020 рік збільшилася перевантаження і транзитної залізної руди. Це — радує! На 15% зросли обсяги перевантаження морських контейнерів порівняно з минулим роком. Але виключно за рахунок приватних контейнерних терміналів, які показують значне зростання на тлі уповільненого для причалів від Адміністрації портів. Не зайве нагадати, що контейнерні причали Одеського порту держава через Адміністрацію портів вбухало під мільярд доларів! Де віддача, де позитивний фінансовий результат?! Але поки на в’їздах в Одеський порт рясно заробляють приватні шлагбауми, до яких надто прихильна сама Адміністрація, доводиться чекати, як швидко підведуть до мінуса плачевні підсумки найбільшої портової інвестиції самостійної України, тобто контейнерний термінал Одеса (назва регулярно змінюється).

Благо ще для самих “портовиків”, що можна продовжувати нескінченно дноуглублять під причалами терміналу і окремо планувати десятки мільйонів для підйому “потонув” хвилелому. Вічна тема у виконанні українських портовиків, бо вона безконтрольна.

Загалом, 5-ти місячна робота портів в 2020 році чітко показує, що якщо Адміністрацію портів взагалі скоротити-розігнати, то нічого в портах до гіршого для держави не зміниться. Хіба що бюджет країни отримає додатково сотні мільйонів.

Насамкінець — коротко по всіх портах. Бердянський порт вже “живе” тільки за рахунок зерна; Білгород-Дністровський вже “не живе”; Маріупольський звично освоює перевалку чорних металів місцевих заводів; Миколаївський порт “скоротився” і руді, і зерна; Одеський порт на рівні минулого року і незрозуміло навіщо з року в рік зі скандалами “перевалює” сотню тисяч тонн залізної руди прямо в парку Шевченка, читай — в історичному центрі міста-курорту, що є дикість і знущання над одеситами; Рені і Скадовськ повільно згасають; порт Ольвія перед концесією показує прекрасні результати в перевалці металів і зерна (навіщо тоді концесія або чому не можна було віддавати в концесію “зникаючі” порти?); Усть-Дунайський порт — ?; Херсонський порт потихеньку “падає” перед ще однією концесією, не добирає рівня минулого року у вантажах; в Чорноморську ситуація дуже складна: з колективом, новим в.о. керівництвом, профспілками, статистику філії АМПУ поки покращує те, що додають в неї дані Чорноморського рибного порту.

Раніше в портах погано з транзитом: всього трохи більше 6% від загального обсягу роботи всіх портів. Цікаво також поява транзитної нафти в наших портах і імпортного цементу. Останнього вже майже 250 тис. тонн імпортували… А куди пропав український цемент?..

Яку роль від імені держави відіграла Адміністрація портів у цієї 5-ти місячної роботи українських портів? Вона збирала і розподіляла портові збори! Створювала і плекала корупційні схеми. витрачаючи величезні суми на зарплату величезного апарату.

Може бути, що-то пора міняти?

На закінчення кілька слів знову про сумно знаменитому портовому “Одеському шлагбаумі”, тобто схемою Одеський порт — Євротермінал. Антимонопольний комітет один раз вже зробив “розбір польотів” за 2016-2017 роки, суди підтвердили, штраф Шлагбаум сплатив. Нічого не змінилося, нових обставин не виникло, безкоштовний проїзд не відкрито досі. Можна, звичайно, вважати новою обставиною минулорічну команду Президента: “Відкрити вільний в’їзд в державний Одеський порт”. Нова справа з даними 2017-2018 років в АМКУ розпочато по-новій:

І?.. Вже рік і три місяці “розслідується”! Тільки тепер вже не центральному апараті АМКУ, а передано у територіальне відділення… Повторюю, справа абсолютно ідентичне, обставини справи за роки не змінилися, період дослідження тільки інший. Навіщо передавати справу до територіального відділення? Виявляється, все питання передачі справи — у розмірі штрафу на користь держави! Якщо при розгляді справи в центральному АМКУ “портового шлагбауму” світил штраф у десятки і десятки мільйонів гривень, то у територіальному відділенні АМКУ обмежені розміром всього в 68 тисяч гривень. Це — державний підхід, або все ж корупція? “Розслідують”, коротше… Пізніше будуть розслідувати корупцію вже в АМКУ… І з тим же результатом.

Про Президента Зеленського чиновники просто витерли ноги, показавши йому і його команді, хто в Одесі, в АМКУ і взагалі в Україні — реальний господар.

Окремо треба скасувати у справі портового Шлагбаума роль Адміністрації портів, Одеського філіалу. За всі роки розглядів, після десятків суден, програних Шлагбаумом, жодного рішення, жодної дії щодо зміни ситуації, з організації вільного проїзду до державних причалів Одеського порту Адміністрація не зробила і не зробила. ЖОДНОГО! Повністю в цій темі”, у цій кримінальній схемі, іншого висновку не зробиш.

Портова галузь України плавно переходить в стан “текучого суспільства”. Саме так формулював Умберто Еко ситуацію, коли ніхто нічого не хоче робити, але з готовністю “пиляє державне утримання” з портових зборів. Попутно створюючи корупційні схеми для себе, колег, міністерства і т. д.. Нескінченні казки про “велику концесію” вже набридли за три останніх роки. Поки тільки в цю тему реально выкброшены мільярди адміністративних витрат, часу, ресурсів (обов’язково присвячу цій темі наступну статтю). Нехай хоча б один з концесійних проектів почне, нарешті, втілюватися! Коли це буде — не знає ніхто! Порожня балаканина і нескінченні узгодження, наради, прес-конференції. Обіцяні мільярди в бюджети і дороги міст в красивій концесійної упаковці досі “освоюються” тільки в дитячих снах всіх останніх міністрів інфраструктури. Замість реальної, наполегливої і кропіткої роботи над зміною ситуації в портах. Яку ніхто за них, новопризначених міністрів, змінювати не буде.

Навіть якщо в наглядову Раду Администкоррупциярации портів запросити на космічні зарплати ще пару десятків своїх недотрудоустроенных дружбанів з вже західними паспортами.

P. S. найголовніше відкриття при підготовці цього матеріалу це — перевезення залізної руди нашій залізниці СКМ та іншими обраними збиток для самої дороги, а також спокійна констатація цього факту і Укрзалізниці, і МІУ. Господа: “Ви або хрестик зніміть, або труси одягніть…”

В тему: Олександр Смирнов: «смотрящі» за українськими портами. ЧАСТИНА 1

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Олександр Захаров, спеціально для видання Аргумент

Все тече, але ніщо не міняється. Підсумки 5 місяців роботи Адміністрації портів оновлено: 22 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0