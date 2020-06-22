Лукашенко не знає, що робити: президенту Білорусі вказали на серйозну проблему з його виборами

У Білорусі зростають протестні настрої проти переобрання Олександра Лукашенка на президентський пост.

Як розповів в інтерв’ю «ФАКТАМ» експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, ці настрої сьогодні поширюються у двох основних групах: умовно електорат Лукашенко і так званий міський середній клас.

Заспокоїти представників останнього у команді «бацьки» сьогодні намагаються обіцянками модернізації та розвитку наукомістких галузей економіки. Однак оскільки це люди більш схильні до аналізу, більш схильні до того, щоб задавати незручні запитання, вони очікують алгоритму дій: що буде відбуватися з Білоруссю, щоб ситуація покращилася.

Саме для них Лукашенко влаштував показову зміну уряду.

А що робити зі звичним електоратом, у Лукашенка добре знають: де-то налякали, де-то «показали цукерку» — і все нормально. Проте негативні події 2020 року, пов’язані з коронавірусом, закриттям кордонів і так далі, — викликали «розбрід і хитання» навіть в цьому сегменті виборців.