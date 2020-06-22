Від ібупрофену стає гірше: медики попередили про небезпеку вживання препарату при COVID-19

Популярні знеболювальні препарати ібупрофен і напроксен входять до групи нестероїдних протизапальних засобів (NSAID), є безрецептурними і досить широко використовуються населенням через не дуже високої вартості. Дійшло до того, що деякі люди намагаються їх застосовувати і при інфікуванні коронавірусом.

Але, як показало дослідження вчених з Sungkyunkwan University в Сеулі, робити цього не можна ні в якому разі, пише Daily Mail.

Вчені вивчили історії хвороб 1 824 пацієнта з коронавірусом і прийшли до висновку, що ібупрофен і напроксен можуть погіршити перебіг коронавирусной інфекції, а також збільшують ризик смерті госпіталізованих пацієнтів.

Південнокорейські дослідники проаналізували смертність і ускладнення у пацієнтів з COVID-19 і прийшли до висновку, що популярні знеболюючі підвищують ризик відходу з життя на 65%, а також збільшують небезпеку серйозних ускладнень серця і нирок на 85%.

Тому вони рекомендують пацієнтам з коронавірусом вживати протизапальні засоби з великою обережністю.

В той же час вони визнають, що для більш ґрунтовного підтвердження або спростування зв’язку між NSAID і важким перебігом хвороби потрібні додаткові дослідження.

Також в цю категорію включений і аспірин, однак його вплив на пацієнтів з коронавірусом дослідники з якихось причин не вивчали.

Як відомо, вчені не вперше припускають подібний зв’язок. Хоча у багатьох країнах діють рекомендації про те, що пацієнтам з коронавірусом можна і потрібно приймати ібупрофен при розвитку певних симптомів.