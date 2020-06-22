Солнце превращается в огненное кольцо: онлайн-трансляция полного затмения (видео)

Белорусы могут понаблюдать за необычным явлением на видео в этой статье.

21 июня 2020-го в 9:45 по минскому времени начнется полное солнечное затмение. Над территорией Индии Луна закроет 99,4% Солнца. В Беларуси это событие можно наблюдать онлай, пишет charter97.org.

Предпоследнее июньское воскресенье в этом году будет одним из самых интересных не только для астрономов, но и для всех, кто хоть раз поднимал голову в небо.

21 июня в 9:45 по минскому времени Земля, Луна и Солнце выстроятся в один ряд, и естественный земной спутник затмит большую часть нашей звезды.

Прямую трансляцию этого события ведет Национальная астрономическая обсерватория Японии.

Самый красивый вид на затмение получат жители северных регионов Индии — там Луна закроет 99,4% Солнца, оставив только его края в виде огненного кольца для жителей Земли.

Длительность полной фазы солнечного затмения составит около 38 секунд.

Напомним, в 2020-м полное солнечное затмение точно совпало с летним солнцестоянием, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца принимает наименьшее значение, и в Северном полушарии Земли наступает самая короткая ночь/самый длинный день в году.