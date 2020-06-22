Рамзан Кадиров пояснив, чому Володимир Путін повинен знову балотуватися в президенти

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав підтримати поправки в Конституцію, щоб Володимир Путін зміг знову балотуватися в президенти після закінчення його повноважень у 2024 році. За словами Кадирова, це необхідно «для збереження суверенітету країни, її могутності та цілісності, захисту її національної безпеки від зовнішніх і внутрішніх загроз, для зростання міжнародного авторитету і подальшого всебічного розвитку Росії».

«На сьогоднішній день я не бачу людини, якого можна було б назвати наступником. Такий далекоглядності, мудрих політичних рішень, щирої й глибокої любові до батьківщини, народам країни я не спостерігав у жодного політика. І розмови про наступника нашого президента вважаю недоречними. У нас є чинний президент Володимир Путін, справжній патріот і вірний син Росії! Всі, хто любить батьківщину, бажає їй процвітання, неодмінно проголосує за поправки в Основний закон. І немає і тіні сумніву, що нас абсолютна більшість!» — Кадиров написав у своєму телеграм-каналі.

На думку Кадирова, «внесення поправок до Конституції РФ — це стратегічне рішення нашого національного лідера Володимира Путіна». Тому, за логікою глави Чечні, «якщо ми хочемо жити в сильній, заможній державі, то ми повинні проголосувати ці поправки». У своєму пості глава Чечні не зміг не сказати про нападки з боку Заходу: «В безсилій істерії Захід намагається всіляко очорнити винесені на референдум поправки, принизити їх значення».

Президент РФ підписав прийнятий Держдумою і Радою Федерації закон про внесення в Конституцію декількох десятків поправок 14 березня. Через два дні документ схвалив Конституційний суд. Наступний крок — загальноросійський голосування за запропонованими поправками, яка пройде 1 липня. Цей день оголосили вихідним, хоча достроково можна буде проголосувати з 25 червня.

Ключова поправка дозволить Путіну повторно балотуватися на посаду президента і бути при владі до 2036 року. Серед інших поправок — згадка в Конституції Бога, російської мови як мови «державотворчого народу», а також заборона на «фальсифікацію історії». Крім того, поправки передбачають перерозподіл повноважень між гілками влади, пріоритет російських законів над міжнародним правом, закріплюється поняття шлюбу як союзу чоловіка і жінки.

Раніше Путін не виключив, що піде на новий строк після прийняття поправок до Конституції. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков повідомив, що поправки «зацементируют» нинішній стан Росії.