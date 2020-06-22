США підготували до відправки в Україну ракети для протитанкових комплексів Javelin

Військові США підготували до відправки в Україну вантаж по лінії військової допомоги, серед якого — ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗСУ.

Про це йдеться в опублікованій в неділю повідомленні Транспортного командування США.

«Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабазі «Довер», вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправлення в Україну», — сказано в повідомленні.

Крім цього, в американському відомстві підкреслили, що Вашингтон залишається прихильним суверенітету і територіальный цілісності України».