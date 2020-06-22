Коли в Україні вихідні з нагоди Дня Конституції 2020

У неділю, 28 червня, в Україні відзначається державне свято — День Конституції.

З нагоди цієї дати українці отримають додатковий вихідний.

Неробочі дні:

27 червня, субота,

28 червня, неділя,

29 червня, понеділок,

на роботу — 30 червня, у вівторок.

Свою першу Конституцію як незалежної держави Україна прийняла в 1996 році.

Тоді спікером парламенту Олександр Мороз. Незважаючи на те, що робота Ради тривала 23 години, він не відпускав народних депутатів. Вони голосували як за окремі статті головного закону країни, так і за цілі розділи.

В кінцевому підсумку за Конституцію віддали свої голоси 315 депутатів. Це трапилося в 09:19 ранку 28 червня після плідної безсонної ночі роботи. Коли документ був схвалений, Мороз вигукнув: «Є Конституція!»

Прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Відео: