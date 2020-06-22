Фонд гарантування вкладів подав проти Рожкової і колег позов на 1,48 млрд грн

Перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова стала відповідачем у справі Платинум банку.

Позов подав Фонд гарантування вкладів фізосіб, який прийшов до висновку, що дії посадових осіб структури призвели до збитків у розмірі 1,48 млрд грн, пише видання Finbalance.

Тому ФГВФО звернувся в Господарський суд Києва з вимогою до колишнім членам правління Платинум банку відшкодувати вкладникам зазначені 1,48 млрд грн збитку.

На 1 червня 2020 року вкладники Платинум Банку отримали не всі компенсації: виплачено 98,6% відшкодувань на 4,82 млрд грн.

Рожкова працювала в Платинум Банку з 2013 по 2015 роки: спочатку заступником голови, а потім і головою правління. Згодом вона зізнавалася в інтерв’ю ЗМІ, що цей банк був проблемним ще з 2015-го, але запевняла, що він кожен раз викарабкувався зі складної економічної ситуації. Тому тимчасову адміністрацію в нього ввели аж до 2017 року, а не раніше. Незважаючи на скандальну історію з судами навколо депозиту МТС, який компанія не могла одержати, а тому активно судилася.

На ринку були впевнені, що введення тимчасової адміністрації та ліквідацію Платинуму загальмувала саме Рожкова. З 2015 року вона перейшла на роботу в Нацбанк, причому в потрібний для Платинум Банку підрозділ — департамент банківського нагляду НБУ. Якби не це, фінустанова прикрили б набагато раніше. Але за підтримки Рожкової воно протягло ще пару років, незважаючи на скарги клієнтів.

Це час було потрібно, щоб якнайглибше сховати фінансові проблеми Платинум Банку. Він отримував рефінансування НБУ, щосили виказував інсайдерські кредити і виводив капітали. Все під заступництвом Катерини Рожкової — колись голови правління Платинум, а на той момент — директора департаменту та заступника голови Нацбанку. Рожкова стала близькою подружкою і співучасницею злочинів голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої, тому її підвищували на посаді і їй дозволялося і прощалося багато.

Втім, не без наслідків. Фонд гарантування вкладів довів, що дії правління Платинум Банку в періоди роботи Рожкової, спровокували у нього великий збиток. Банк надавав масу пільг при погашенні кредитів. У постанові суду є перелік цих підприємств:

ПП «Логістик Транс»;

ТОВ «Кодом Інвест»;

ТОВ «Ошер»;

ТОВ «Стратагема-Інвест»;

ТОВ «Титан-Південь»;

ТОВ «ФК Реал Інвест».

До того ж цим компаніям дозволили не надавати додаткових застав, які банк згодом могли б продати і повернути кредити. Всі ці дії потім і призвели до збитку в 1,48 млрд грн, які ФГВФО зараз намагається стягнути через Господарський суд.

Серед відповідачів за позовом значаться:

Катерина Рожкова;

Костянтин Смольський — колишній голова Платинум Банку;

Григорій Гуртовий — колишній голова наглядової ради та ін.

Всі ці люди керували Платинум Банком, а тому несуть відповідальність за наслідки роботи.

Та й до того ж, ФГВФО доводив, що левова частка кредитів Платини — 95,5% загального кредитного портфеля — надані пов’язаним особам. Тобто інсайдерські. Це те, з чим, на словах боролася Катерина Рожкова в Нацбанку. На словах, коли мова йшла про Платинуме і самої Рожкової.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro