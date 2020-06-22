На в’їздах в ОРДО встановлюють стели «Росія»: «Дратівливий чинник для Києва»

Терористи «ДНР» на пунктах пропуску зі своєї сторони встановлюють стели з написом «Росія».

Про це повідомив в Youtube блогер і представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський.

У його ролику представлений уривок «новинної програми» окупантів. Ведуча повідомляє: «Тим часом в мережі з’являються перші фото стели «Росія», яку встановили на КПВВ «Оленівка». Тепер ті, хто буде в’їжджати в республіку з України, побачать напис «Росія».

При цьому титр говорить: «Стели «Росія» на в’їзді в республіку! Дратівливий чинник для Києва».

«Коли ніяких досягнень немає, цілком зрозуміло, що за досягнення буде видаватися всяка фігня типу установки букв, знаків, стел і тому подібних конструкцій. Ну, не про шахтарських ж страйках і борги по зарплаті розповідати телебаченню ДНР», — іронізує Казанський.