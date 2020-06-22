У Раді виступили на захист виробника «Семок» від рейдерів

Найбільший виробник снеків в Україні звернувся до народних депутатів для захисту від рейдерів. Про це в ході свого брифінгу у Верховній Раді України заявив народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан.

На думку О. Мовчана, центральна влада зараз, в часи карантинних обмежень та економічної рецесії, орієнтована на підтримку українських підприємців.

“Одне з головних завдань сьогодні – це підтримка малого і середнього бізнесу. За ініціативи президента було започатковано програму пільгових кредитів для бізнесу. Ми у парламенті ухвалили кілька рішень для того, щоб бізнеси не закривалися, і щоб люди не втрачали роботу. Малі підприємці частково звільнені від сплати податку на час епідемії. Крім того, підняли ліміти для ФОПів, а для ФОПів 1-2 груп запровадили виплати для дітей, яких вони утримують”, — сказав депутат.

Водночас, народний обранець розповів, що до нього звернулися представники групи підприємств-виробників снеків, через спробу рейдерської атаки.

“На жаль, в регіонах відбуваються і прикрі випадки тиску на бізнес. Цього тижня до мене надійшло звернення від одного з найбільших українських виробників снеків. У листі йдеться, що невідомі особи добилися досить дивного рішення суду в Сумській області, на якому арештовано цілий завод компанії «Волана» у Дніпропетровській області. У своєму зверненні представники трудових колективів пишуть, що їх підприємство не має ніякого відношення до старої справи, яку ще п’ять років тому порушили слідчі СБУ. Зараз до цієї справи вписали завод, який належить компанії, яка в тій годину навіть не існувала”, — розповів О. Мовчан.

Парламентар звернувся до СБУ з проханням розібратися в ситуації та не допустити незаконних дій щодо підприємства.

“Судячи з інформації в тексті листа, це хтось на місцях міг погодитися на пропозицію неправомірної вигоди. Верховна Рада має контрольну функцію і тому я звернувся до Голови СБУ з проханням перевірити ці факти. Якщо вони підтвердяться – то я впевнений, винні будуть покарані і справедливі права відновлені”, — на сам кінець резюмував він.