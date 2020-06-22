Інвесторам в Росії вигідніше вічне будівництво, а не модернізація

Почався інвестиційний обвал посилює перекіс, який спостерігається в економіці РФ останні роки: інвестори воліють вкладати в зведення будівель з розрахунком на швидку віддачу, а не в закупівлю подорожчання машин і устаткування. Це випливає з оглядів Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) та Інституту народногосподарського прогнозування РАН (ІНП РАН). Вічне будівництво може прискорити економічне зростання, але до певної межі. Для розвитку потрібно фінансувати оновлення технологій.

У структурі інвестицій В основний капітал РФ витрати на машини і обладнання заміщуються вкладень у будівельно-монтажні роботи, повідомили в ІНП РАН, уточнивши, що найбільш виразно ця тенденція проявилася, починаючи з 2014 року.

За Росстат, в першому кварталі в структурі інвестицій в основний капітал частка вкладень в житлові та нежитлові будівлі склала більше 46%, а частка машин і устаткування – близько 38%, при цьому частка інформаційного, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання була близько 3,5%.

Не можна стверджувати, що це однозначно погано для економіки, адже мультиплікативний ефект будівельно-монтажних робіт високий, він дозволяє прискорити економічне зростання, випливає з пояснень ІНП РАН. Але це прискорення відбувається до певної межі, тому що без технологічної модернізації сам потенціал зростання, як правило, невеликий. Якщо не переламати цю ситуацію, то навряд чи ми забезпечимо перехід на інший рівень економічного розвитку.

За даними ЦМАКПа, у квітні обвал інвестиційної активності в РФ склав в місячному вираженні 13,5%. «В результаті пропозиція інвестиційних товарів склала 84,3% до рівня квітня 2019-го. Найслабше просіло пропозиція будматеріалів (на 9,9%), відчутно сильніше – імпорт машин та обладнання (на 14%), а найбільше – їх внутрішнє виробництво: на 20,7%», – повідомили дослідники.

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Синя лінія – всі інвестиції в основний капітал до базового рівня

докризового 2012 року (він прийнятий за 100%). Червона лінія – інвестиції

у машини і обладнання до базового рівня. Джерело: ІНП РАН

І, судячи з оцінок експертів, ні нацпроекти, ні прийнятий в умовах коронавирусного кризи Загальнонаціональний план антикризових дій не допомагають виправити цю ситуацію. Наприклад, як пояснив заступник директора ІНП РАН Олександр Широв, Загальнонаціональний план дій повинен не просто пом’якшити наслідки кризи, але і забезпечити стійкі темпи зростання. Однак з деякими його частинами спостерігається приблизно та ж проблема, що і з нацпроектами, які були сформовані з державних програм і не припускали великого припливу нових грошей.

«Найбільший розділ плану стосується інвестицій в інфраструктуру. Велика частина цих витрат запланована в рамках Комплексного плану модернізації і розширення магістральної інфраструктури. Тільки тепер ми ясно бачимо деякий перерозподіл обсягів фінансування в сторону 2020-2021 років з наступних періодів часу. А значить, при такому формуванні додаткового ефекту від його реалізації буде небагато», – вважає Широв.

Як пояснив в бесіді з «НГ» доцент Російського економічного університету Олександр Тимофєєв, інвестиційний перекіс на користь будівельних робіт спостерігається ще довше, а зовсім не останні п’ять-шість років: «Якщо розглядати відсотковий розподіл інвестицій за видами основних фондів, то структура в середньому за 20 останніх років буде коливатися в наступних пропорціях: близько 13% – інвестиції в оселі, ще 42% – в будівлі та споруди, що не належать до житлових, 37% – на машини, транспортні засоби, прилади та інше обладнання, а інтелектуальна власність акумулює всього 3,5%». «Перекіс у бік будівельного сектора є, його основне джерело – зростаючий попит на ринку нерухомості з боку практично всіх гравців, зросла рентабельність і скорочення строків окупності. Обсяг інвестицій у комерційну нерухомість у першому кварталі 2020 року виріс більш ніж у два з половиною рази порівняно з аналогічним періодом 2019-го», – повідомив Тимофєєв.

При цьому, як нагадує директор з ринкової аналітики Podelu.ru Лілія Федулина, в 2014 році стався потужний криза, з якого країна виходила протягом декількох років. «Коли долар зміцнився, купувати машини й обладнання за кордоном стало набагато дорожче, плюс санкції накладали обмеження на торгівлю – не всі минулі постачальники були готові працювати з Росією через побоювання нових санкцій США». Тоді була оголошена політика імпортозаміщення.

Але, як зауважує Тимофєєв, хоч у Комплексному плані модернізації і розширення магістральної інфраструктури і закладений великий потенціал, передбачається фінансування приблизно трильйона рублів на рік, однак «це лише потенціал». «В реалізації національних проектів беруть участь конкретні підприємства, проте в цільовій установці керівників більшості з них відсутні довгострокові інвестиційні плани», – уточнив експерт. Підприємства все ж намагаються вкладатися в інформаційне, комп’ютерне і телекомунікаційне обладнання, транспортні засоби, «але зазвичай це імпортні закупівлі». «На більшості промислових підприємств не здійснювалися інвестиції в проекти, спрямовані на створення імпортозамінної продукції», – звернув увагу Тимофєєв.

На його думку, «сьогоднішня структура інвестицій не дозволяє підприємствам перейти на шлях інноваційного розвитку, а це основне джерело інвестицій в машини та обладнання». «Згладжуванню диспропорцій повинні допомогти активізація капітальних витрат федерального бюджету і пом’якшення грошово-кредитної кредитних умов», – додав Тимофєєв. Також експерти додають до цього податкове стимулювання.

«Інвестиції в будівельно-монтажні роботи, формуються здебільшого з будівництва новобудов, торгових центрів і великих державних будівництв в умовах сировинних доходів країни окупаються швидше і зрозуміліше, ніж інвестиції у верстати та обладнання для будь-яких виробництв, – міркує президент некомерційної організації «Право на захист» Андрій Тютюнин. – Щоб уникнути цього, треба йти від сировинної моделі».