КСУ заслухає Малюську під час розгляду закону про люстрацію

Велика палата КСУ під час слухань у справі щодо конституційності закону “Про очищення влади” 23 червня заслухає ініціаторів подання, а також міністра юстиції, представників Президента і парламенту та уповноваженого ВР з прав людини.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

Зазначається, що під час розгляду цієї справи у закритій частині Велика палата КС вирішила з’єднання з’ясувати додаткові обставини, які мають істотне значення для вирішення справи.

“Ухвалою від 12 березня 2020 року з метою забезпечення повноти розгляду справи поновлено розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження за участю представників суб’єктів права на конституційні подання, Верховної Ради України, Президента України, а також із залученням міністра юстиції, заступника міністра юстиції – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”, – йдеться у повідомленні.